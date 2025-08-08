Per tre mesi la linea ferroviaria tra Lecco e Tirano, sempre affollatissima di turisti, è chiusa per lavori in vista delle Olimpiadi del 2026
Continua a leggere: È un’estate di code per salire sugli autobus, sul lago di Lecco
Fonte: il Post
È un’estate di code per salire sugli autobus, sul lago di Lecco
8 Ago 2025 • 0 commenti
Per tre mesi la linea ferroviaria tra Lecco e Tirano, sempre affollatissima di turisti, è chiusa per lavori in vista delle Olimpiadi del 2026
Commenta qui sotto e segui le linee guida del sito.