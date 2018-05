Eliva Viviani ha vinto in volata la 17ª tappa del Giro d’Italia, da Riva del Garda a Iseo, nelle terre del Franciacorta. Per Viviani è la quarta vittoria in questo Giro. Simon Yates è sempre in Maglia rosa e la

Fonte: il Post Sport