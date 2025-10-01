L’edizione 2025 del Premio Formenton per il giornalismo presenta Fare i giornalisti. Come il Post e Internazionale costruiscono le loro redazioni: un incontro con il direttore di Internazionale Giovanni De Mauro, il direttore editoriale del Post Luca Sofri, l’autore Pietro Formenton, e la giornalista del Post Ginevra Falciani.
Ingresso libero fino a esaurimento posti.
Continua a leggere: Fare i giornalisti. Come il Post e Internazionale costruiscono le loro redazioni
Fonte: il Post
Commenta qui sotto e segui le linee guida del sito.