Il gruppo automobilistico FCA ha confermato di essere in trattativa con la multinazionale produttrice di microprocessori e componentistica elettronica Hon Hai Precision (meglio conosciuta come Foxconn) per la possibile costituzione di una joint venture per lo sviluppo e produzione in Cina di auto elettriche

Continua a leggere: FCA è in tratattiva con Foxconn per produrre insieme auto elettriche per il mercato cinese

Fonte: il Post Economia