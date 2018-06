Il tennista svizzero Roger Federer ha perso la finale dell’Open di Halle, in Germania, contro il croato Borna Ćorić. La sconfitta ha fatto perdere a Federer il primo posto della classifica ATP in favore dello spagnolo Rafa Nadal, che era in

The post Federer ha perso la finale dell’Open di Halle e il primo posto nella classifica ATP appeared first on Il Post.

Fonte: il Post Sport