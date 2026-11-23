L’ex generale incaricato di formare un governo in Israele le ha definite «terrorismo ebraico», in evidente discontinuità con Benjamin Netanyahu
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Fonte: il Post
Gadi Eisenkot contro le violenze dei coloni israeliani in Cisgiordania
23 Nov 2026 • 0 commenti
L’ex generale incaricato di formare un governo in Israele le ha definite «terrorismo ebraico», in evidente discontinuità con Benjamin Netanyahu
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