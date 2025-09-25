All’interno dell’Internet Festival, in programma dal 9 al 12 ottobre 2025 a Pisa, Matteo Bordone conduce GenIAle Live, una puntata dal vivo del podcast realizzato dal Post per Fondazione FAIR. Con lui ci saranno Michela Milano e Marco Gori, ricercatori del PNRR FAIR e insieme ragioneranno sul futuro dell’intelligenza artificiale, sulla relazione tra umani e macchine, e su come la stiamo disegnando e immaginando oggi, per il nostro domani.

GenIAle è un podcast realizzato dal Post per Fondazione FAIR, e il PNRR FAIR è il più grande progetto di ricerca italiano finanziato con fondi PNRR dedicato all’analisi e alla costruzione della Future Artificial Intelligence Research.

Ingresso libero senza prenotazione.

Continua a leggere: GenIAle Live, a Pisa

Fonte: il Post