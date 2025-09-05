Gli audio dell’attacco armato alla Ocean Viking

Si sentono le comunicazioni concitate dell’equipaggio e gli spari della cosiddetta Guardia costiera libica, che vanno avanti anche dopo che la nave umanitaria ha cambiato rotta
5 Set 2025 • 0 commenti
