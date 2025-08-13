Continua a leggere: Gli indipendentisti della Nuova Caledonia hanno rifiutato l’accordo con la Francia per rendere il territorio uno stato quasi indipendente
Fonte: il Post
Gli indipendentisti della Nuova Caledonia hanno rifiutato l’accordo con la Francia per rendere il territorio uno stato quasi indipendente
13 Ago 2025 • 0 commenti
Continua a leggere: Gli indipendentisti della Nuova Caledonia hanno rifiutato l’accordo con la Francia per rendere il territorio uno stato quasi indipendente
Commenta qui sotto e segui le linee guida del sito.