Continua a leggere: Hamas ha diffuso un video di due ostaggi che si troverebbero nella città di Gaza, dove Israele ha intensificato gli attacchi
Fonte: il Post
Hamas ha diffuso un video di due ostaggi che si troverebbero nella città di Gaza, dove Israele ha intensificato gli attacchi
5 Set 2025 • 0 commenti
Continua a leggere: Hamas ha diffuso un video di due ostaggi che si troverebbero nella città di Gaza, dove Israele ha intensificato gli attacchi
Commenta qui sotto e segui le linee guida del sito.