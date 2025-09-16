hookii-settembre 2025

Questo mese parliamo delle vere protagoniste di moltissimi film: le città in cui sono ambientati. Per dirla con Robert Bresson:

«Rendere visibile quello che, senza di voi, forse non potrebbe mai essere visto». Come la Fontana di Trevi, l’Empire State Building e i cieli sopra Berlino: luoghi, angoli e monumenti che attraverso la forza della cinepresa hanno espresso tutto il loro potenziale.

Ecco la mappa del mondo che Yardbarker traccia attraverso le città più importanti e i film che vi sono ambientati ed ecco anche una selezione per i viaggiatori cinefili, da New York a Parigi a Roma (qui un’altra ancora più dettagliata). Come dicono in questo articolo,

Le città ricoprono un ruolo fondamentale per quei film che immergono i loro protagonisti all’interno dell’ambiente in cui si muovono, dove mutano, si trasformano e vengono cambiati dal primo all’ultimo atto dell’opera proprio a causa di ciò che hanno intorno. In oltre un secolo di Cinema le abbiamo viste accoglienti e oscure, distopiche e utopiche, organizzate militarmente e allegramente incasinate, con il risultato a volte di entrare così tanto sotto la pelle del film da diventare protagoniste silenziose, oltre al risvolto turistico che riesce a muovere orde di turisti della location, che viaggiano per recarsi nei luoghi che hanno visto sullo schermo

Per suggerire altre dscussioni: domenica hanno assegnato gli Emmy: ecco qui tutti i candidati e i vincitori. Adolescence, The pitt e The studio trionfano.