I giornali, spiegati bene, a Carpi

Per la prima volta alla Festa del Racconto, in programma dall’1 al 5 ottobre a Carpi in provincia di Modena, il Post propone la sua rassegna stampa per orientarsi fra titoli, notizie e parole dell’informazione, con il fondatore e direttore editoriale Luca Sofri e il direttore Francesco Costa, che leggono e commentano dal vivo le notizie del giorno.

Ingresso gratuito senza prenotazione e fino a esaurimento posti.

Fonte: il Post