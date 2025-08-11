Nel Regno Unito due movimenti con posizioni molto radicali vogliono fare concorrenza al partito sovranista di Nigel Farage, da mesi primo nei sondaggi
I primi problemi per Reform UK vengono da destra
11 Ago 2025 • 0 commenti
