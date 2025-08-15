Ci sono stati disagi, file alle Poste e qualche tensione, soprattutto a causa della cattiva gestione della comunicazione
Fonte: il Post
I rinnovi sotto Ferragosto dell’assegno di inclusione hanno creato molto caos
15 Ago 2025 • 0 commenti
