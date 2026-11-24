Per un po’ le politiche del presidente ultraliberista hanno portato un miglioramento, poi le cose sono tornate a peggiorare: nel 2027 si vota
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Fonte: il Post
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24 Nov 2026 • 0 commenti
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