Continua a leggere: Il Brasile ha ritirato l’ambasciatore in Argentina perché il ministero degli Esteri argentino aveva messo in dubbio l’elezione di Lula
Fonte: il Post
Il Brasile ha ritirato l’ambasciatore in Argentina perché il ministero degli Esteri argentino aveva messo in dubbio l’elezione di Lula
25 Nov 2026 • 0 commenti
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