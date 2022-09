Mercoledì il canale di Suez, in Egitto, è rimasto bloccato per diverse ore perché una nave petroliera si era incagliata vicino al punto in cui si era già incagliata la portacontainer Ever Given nel marzo del 2021. L’incagliamento della Ever Given

Continua a leggere: Il canale di Suez è rimasto bloccato qualche ora per via di un’altra nave incagliata

Fonte: il Post Mondo