Il Coachella Valley Music and Arts Festival, uno dei più famosi festival musicali del mondo, è stato rinviato per via del coronavirus (SARS-CoV-2). Avrebbe dovuto tenersi in due weekend di aprile nella città di Indio, in California; invece è stato posticipato

Continua a leggere: Il Coachella 2020 è stato rinviato a ottobre per via del coronavirus

Fonte: il Post Mondo