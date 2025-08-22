un sito di notizie, fatto dai commentatori

Il Fringe è ancora un evento accessibile?

22 Ago 2025 di hookii0 commenti

Gli affitti a Edimburgo sono cresciuti così tanto che anche il suo festival più importante, dedicato soprattutto agli artisti emergenti, ne subisce le conseguenze
Fonte: il Post


