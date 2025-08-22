Gli affitti a Edimburgo sono cresciuti così tanto che anche il suo festival più importante, dedicato soprattutto agli artisti emergenti, ne subisce le conseguenze
Continua a leggere: Il Fringe è ancora un evento accessibile?
Fonte: il Post
Il Fringe è ancora un evento accessibile?
22 Ago 2025 • 0 commenti
Gli affitti a Edimburgo sono cresciuti così tanto che anche il suo festival più importante, dedicato soprattutto agli artisti emergenti, ne subisce le conseguenze
Commenta qui sotto e segui le linee guida del sito.