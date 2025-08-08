Già ora l’esercito israeliano ne occupa circa il 75 per cento, e un’espansione potrebbe avere conseguenze disastrose per la popolazione
Fonte: il Post
Il gabinetto di guerra israeliano ha approvato l’occupazione di tutta la Striscia di Gaza
8 Ago 2025 • 0 commenti
