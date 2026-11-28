Meloni continua a dire che non firmerà il decreto per dare ai magistrati arretrati per un miliardo di euro, ma è solo politica
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Fonte: il Post
Il governo non può davvero opporsi all’aumento dello stipendio dei magistrati
28 Nov 2026 • 0 commenti
Meloni continua a dire che non firmerà il decreto per dare ai magistrati arretrati per un miliardo di euro, ma è solo politica
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