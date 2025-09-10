Secondo il ministro degli Esteri «i suoi diritti umani non sono violati», nonostante sia in carcere da dieci mesi senza che siano state diffuse accuse
Fonte: il Post
10 Set 2025 • 0 commenti
