Iniziò nel 2022 e se ne parlò parecchio: alla fine il governo di Mitsotakis è riuscito a restare estraneo al processo, che ricomincia oggi
Continua a leggere: Il grosso scandalo delle intercettazioni in Grecia non è più così grosso
Fonte: il Post
Il grosso scandalo delle intercettazioni in Grecia non è più così grosso
24 Set 2025 • 0 commenti
Iniziò nel 2022 e se ne parlò parecchio: alla fine il governo di Mitsotakis è riuscito a restare estraneo al processo, che ricomincia oggi
Commenta qui sotto e segui le linee guida del sito.