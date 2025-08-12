Il giornalista di Al Jazeera ucciso domenica da Israele era uno dei più conosciuti della Striscia: da tempo era diventato un obiettivo dell’esercito israeliano
Fonte: il Post
Il lavoro impossibile di Anas al Sharif
12 Ago 2025 • 0 commenti
