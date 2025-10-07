È stato condannato diverse volte per non aver risposto a migranti che chiedevano accoglienza, costretti spesso a stare in strada
Fonte: il Post
7 Ott 2025 • 0 commenti
