Quelli in cui aveva fatto suonare il sistema di allerta per le emergenze sui telefoni pur di beccare chi copiava
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Fonte: il Post
Il ministro dell’Istruzione sudcoreano si è dimesso per lo scandalo agli esami di stato
22 Nov 2026 • 0 commenti
Quelli in cui aveva fatto suonare il sistema di allerta per le emergenze sui telefoni pur di beccare chi copiava
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