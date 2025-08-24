C’è chi considera il nuovo Balaton Park in Ungheria noioso, chi pericoloso e chi spera sia l’occasione per vincere: eppure il favorito è sempre lo stesso
Continua a leggere: Il nuovo, stretto e discusso circuito di MotoGP
Fonte: il Post
Il nuovo, stretto e discusso circuito di MotoGP
24 Ago 2025 • 0 commenti
C’è chi considera il nuovo Balaton Park in Ungheria noioso, chi pericoloso e chi spera sia l’occasione per vincere: eppure il favorito è sempre lo stesso
Commenta qui sotto e segui le linee guida del sito.