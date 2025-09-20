Continua a leggere: Il partito nazionalista Sinn Féin non parteciperà alle presidenziali di ottobre in Irlanda, ma sosterrà una candidata indipendente
Fonte: il Post
Il partito nazionalista Sinn Féin non parteciperà alle presidenziali di ottobre in Irlanda, ma sosterrà una candidata indipendente
20 Set 2025 • 0 commenti
Continua a leggere: Il partito nazionalista Sinn Féin non parteciperà alle presidenziali di ottobre in Irlanda, ma sosterrà una candidata indipendente
Commenta qui sotto e segui le linee guida del sito.