Per il Partito Politico Riformato le donne non dovrebbero nemmeno votare, ma all’interno c’è chi sta cercando di cambiare le cose
Fonte: il Post
Il partito nei Paesi Bassi che non vuole candidare le donne in parlamento
20 Ago 2025 • 0 commenti
