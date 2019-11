Il PD proporrà Eugenio Giani come candidato presidente per le regionali in Toscana

Il Partito Democratico proporrà ai suoi alleati di scegliere Eugenio Giani come candidato presidente per le regionali in Toscana, per cui si voterà tra maggio e giugno del 2020. La decisione è stata presa giovedì sera dalla direzione regionale toscana

Fonte: il Post Politica