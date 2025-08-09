Suleiman Obeid aveva 41 anni ed era uno dei calciatori più famosi della Striscia di Gaza e della Cisgiordania
Fonte: il Post
Il “Pelé palestinese” ucciso dall’esercito israeliano mentre aspettava gli aiuti umanitari
9 Ago 2025 • 0 commenti
Suleiman Obeid aveva 41 anni ed era uno dei calciatori più famosi della Striscia di Gaza e della Cisgiordania
