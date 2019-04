Il Pordenone è stato promosso in Serie B per la prima volta in 99 anni

Grazie alla vittoria contro la Giana Erminio nella penultima giornata del Gruppo B della Serie C, il Pordenone allenato da Attilio Tesser ha vinto il campionato ed è stato promosso in Serie B per la prima volta in 99 anni

Fonte: il Post Sport