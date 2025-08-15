Lo ha pubblicato per provocazione il ministro israeliano estremista Itamar Ben-Gvir: Marwan Barghouti è da oltre 20 anni in un carcere israeliano
15 Ago 2025 • 0 commenti
Lo ha pubblicato per provocazione il ministro israeliano estremista Itamar Ben-Gvir: Marwan Barghouti è da oltre 20 anni in un carcere israeliano
