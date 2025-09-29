Continua a leggere: Il principale partito autonomista della Valle d’Aosta è stato il più votato alle regionali, ma per governare dovrà di nuovo allearsi
Fonte: il Post
Il principale partito autonomista della Valle d’Aosta è stato il più votato alle regionali, ma per governare dovrà di nuovo allearsi
29 Set 2025 • 0 commenti
Continua a leggere: Il principale partito autonomista della Valle d’Aosta è stato il più votato alle regionali, ma per governare dovrà di nuovo allearsi
Commenta qui sotto e segui le linee guida del sito.