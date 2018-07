L’Information Commissioner’s Office, l’ufficio indipendente che nel Regno Unito si occupa di privacy e digitale, ha sanzionato Facebook con una multa da 500mila sterline (565mila euro) per il caso Cambridge Analytica. Secondo l’ICO, Facebook non avrebbe adottato misure sufficienti per

The post Il Regno Unito ha multato Facebook per 500mila sterline per il caso Cambridge Analytica appeared first on Il Post.

Fonte: il Post Internet