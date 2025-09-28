Erano state sospese dopo gli accordi sul nucleare iraniano del 2015; poi però Trump decise di smantellarlo, e l’Iran da allora se ne è totalmente tirato fuori
Continua a leggere: Il ritorno delle sanzioni dell’ONU contro l’Iran, dieci anni dopo
Fonte: il Post
Il ritorno delle sanzioni dell’ONU contro l’Iran, dieci anni dopo
28 Set 2025 • 0 commenti
Erano state sospese dopo gli accordi sul nucleare iraniano del 2015; poi però Trump decise di smantellarlo, e l’Iran da allora se ne è totalmente tirato fuori
Commenta qui sotto e segui le linee guida del sito.