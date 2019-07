Il servizio per consegne di cibo a domicilio Just Eat ha trovato un accordo per una fusione con il suo concorrente olandese Takeaway.com, che potrebbe portare alla formazione di uno dei più grandi gruppi al mondo per consegne di cibo

Continua a leggere: Il servizio per consegne di cibo a domicilio Just Eat ha trovato un accordo per una fusione con il suo concorrente olandese Takeaway.com

Fonte: il Post Economia