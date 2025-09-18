Come una rivoluzionaria terapia è stata sviluppata sfidando il sistema, ma restandoci dentro, raccontato nel nuovo libro di Beatrice Mautino
Continua a leggere: Il tempo perso con Stamina e quello guadagnato con la ricerca
Fonte: il Post
Il tempo perso con Stamina e quello guadagnato con la ricerca
18 Set 2025 • 0 commenti
Come una rivoluzionaria terapia è stata sviluppata sfidando il sistema, ma restandoci dentro, raccontato nel nuovo libro di Beatrice Mautino
Commenta qui sotto e segui le linee guida del sito.