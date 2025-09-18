Continua a leggere: Il traforo del Frejus è stato chiuso alcune ore per i mezzi pesanti dal lato francese a causa di un incidente sulla rampa di accesso
Fonte: il Post
Il traforo del Frejus è stato chiuso alcune ore per i mezzi pesanti dal lato francese a causa di un incidente sulla rampa di accesso
18 Set 2025 • 0 commenti
Continua a leggere: Il traforo del Frejus è stato chiuso alcune ore per i mezzi pesanti dal lato francese a causa di un incidente sulla rampa di accesso
Commenta qui sotto e segui le linee guida del sito.