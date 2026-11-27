Tra cui quella del telecronista Guido Meda: sono rimasti tutti molto sorpresi, qualcuno ha pianto
Continua a leggere: Il video di Marc Márquez che annuncia il suo ritiro e le reazioni di chi l’ha guardato in diretta
Fonte: il Post
Il video di Marc Márquez che annuncia il suo ritiro e le reazioni di chi l’ha guardato in diretta
27 Nov 2026 • 0 commenti
Tra cui quella del telecronista Guido Meda: sono rimasti tutti molto sorpresi, qualcuno ha pianto
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