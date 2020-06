Da oggi, lunedì 8 giugno, l’app Immuni (qui abbiamo spiegato bene come funziona) è operativa in via sperimentale per una settimana in quattro regioni: Abruzzo, Liguria, Marche e Puglia. L’applicazione per il tracciamento dei casi di contagio da coronavirus è

Continua a leggere: Immuni da oggi è operativa in Abruzzo, Liguria, Marche e Puglia

Fonte: il Post Italia