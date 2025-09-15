un sito di notizie, fatto dai commentatori

In Asia le proteste le fanno i giovani

15 Set 2025 di hookii0 commenti

E spesso riescono a rovesciare i governi: negli ultimi anni è successo in Sri Lanka, in Bangladesh e ora anche in Nepal, con modalità per molti versi simili
Fonte: il Post


