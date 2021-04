Giovedì attorno a mezzogiorno un uomo è stato fermato vicino a Girona, in Catalogna, dopo che aveva guidato per circa 40 chilometri in contromano sull’autostrada che collega la Spagna alla Francia. L’uomo, un 66enne, aveva saltato un posto di blocco

Continua a leggere: In Catalogna un uomo è stato fermato per avere guidato in contromano in autostrada: sul posto del passeggero trasportava un cadavere

Fonte: il Post Mondo