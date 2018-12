Il ministero dell’Economia tedesco ha fatto sapere che la produzione industriale in Germania è scesa dello 0,5 per cento in ottobre rispetto a settembre, mentre gli economisti si aspettavano un aumento dello 0,3 per cento. Secondo Associated Press è un ulteriore

Continua a leggere: In Germania la produzione industriale è calata dello 0,5 per cento rispetto a settembre

Fonte: il Post Economia