Continua a leggere: In Giappone si è sciolta la coalizione di governo al potere da 13 anni, complicando la nomina di Sanae Takaichi a nuova prima ministra
Fonte: il Post
In Giappone si è sciolta la coalizione di governo al potere da 13 anni, complicando la nomina di Sanae Takaichi a nuova prima ministra
10 Ott 2025 • 0 commenti
Continua a leggere: In Giappone si è sciolta la coalizione di governo al potere da 13 anni, complicando la nomina di Sanae Takaichi a nuova prima ministra
Commenta qui sotto e segui le linee guida del sito.