In Indonesia almeno 30 persone, tra cui tre bambini, sono morte in un incendio in una piccola fabbrica di fiammiferi nel nord dell’isola di Sumatra. Un portavoce della polizia locale, M.P. Nainggolan, ha detto che per ora non si conoscono le cause

Continua a leggere: In Indonesia almeno 30 persone sono morte in un incendio in una fabbrica di fiammiferi

Fonte: il Post Mondo