L’aveva proposto Netanyahu al capo dell’opposizione Gadi Eisenkot, che ha rifiutato per tentare di governare con la sua coalizione
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Fonte: il Post
In Israele sono già falliti i negoziati per un governo di unità nazionale
29 Nov 2026 • 0 commenti
L’aveva proposto Netanyahu al capo dell’opposizione Gadi Eisenkot, che ha rifiutato per tentare di governare con la sua coalizione
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