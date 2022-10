In Italia a ottobre i prezzi sono aumentati dell’11,9 per cento rispetto a un anno fa

Mentre negli scorsi mesi in Italia l’inflazione era rimasta sotto la media europea del 10 per cento, a ottobre i prezzi sono aumentati dell’11,9 per cento su base annua, in accelerazione rispetto all’8,9 per cento di settembre, secondo l’Istat. Questo

Fonte: il Post Economia