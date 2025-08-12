Nel 2012 il governo li aveva spostati da Timbuctu per proteggerli da un gruppo islamista: ora li sta restituendo alla città, dopo varie insistenze
Fonte: il Post
In Mali si è risolta una questione su dei preziosissimi manoscritti
12 Ago 2025 • 0 commenti
Nel 2012 il governo li aveva spostati da Timbuctu per proteggerli da un gruppo islamista: ora li sta restituendo alla città, dopo varie insistenze
