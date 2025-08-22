Denise Zaksongo è piuttosto nota in Sicilia, dove fu vicedirettrice del centro di accoglienza per richiedenti asilo di Mineo
Fonte: il Post
In Marocco è scomparsa un’avvocata italiana che si occupa di immigrazione
22 Ago 2025
